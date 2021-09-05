Лукаку: никогда не сравнивайте меня с Роналду

Бельгийский форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку заявил, что его не стоит сравнивать с португальским нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Никогда не сравнивай меня с Криштиану Роналду. Никогда. Криштиану, на мой взгляд, входит в тройку лучших игроков в истории футбола. Я не собираюсь ставить его на какое-то конкретное место, но он определенно находится в топ-3.

То, чего добился Роналду в футболе, для игроков моего поколения сегодня является чем-то исключительным. Мне посчастливилось сыграть против него в Италии, и теперь, когда он вернулся в АПЛ, это пойдет на пользу английскому футболу», — цитирует бельгийца Goal.com.

28-летний игрок сборной Бельгии в это трансферное окно подписал с лондонцами пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма сделки составила €115 млн.

В прошлом сезоне Лукаку стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии и выиграл Серию А вместе с миланским «Интером».

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду прилетел в Манчестер.