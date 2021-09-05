Игрок молодежной команды «Ювентуса» умер в 17 лет

Игрок молодежной команды туринского «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет. Футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком.

«Ювентус» переживает горе вместе с семьей Брайана Додьена», — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.

У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U15.

Когда ему поставили диагноз, бывший хавбек итальянской команды Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой».

Ранее сообщалось, что боксерша из Мексики Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после нокаута.

18-летнюю мексиканку нокаутировала представительница Канады Мари-Пьер Уль. Сапата пропустила левый апперкот и правый хук. Ее отправили больницу, где она скончалась.

На профессиональном ринге Сапата провела шесть поединков, одержав две победы. В четырех боях мексиканка проиграла.