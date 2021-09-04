Билялетдинов назвал важнейший матч для России в отборе к чемпионату мира

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что матч между Словакией и Хорватией станет важнейшим для России в отборе к чемпионату мира 2022 года.

«Важнейший матч для нас будет с точки зрения турнирной борьбы – это Словакия – Хорватия. Если хорваты там выиграют, то очень приличная интрига закрутится в борьбе за первое место. Потому что мы в Словакии проиграли», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Также специалист поделился ожиданиями от игры россиян против Мальты, которая состоится 7 сентября.

«Важно, чтобы без фокусов с Мальтой было, чтобы не посчитали, что они приедут и обалдеют от стадиона. Но я за эти матчи спокоен. Гораздо напряженней будет в играх с прямыми соперниками – словенцы, словаки, хорваты. Тем более там Марибор, знаменитый для нас в кавычках стадион. Решающий матч, я считаю, будет с Хорватией у них. Вот там уже не будут осторожничать, потому что хорваты в первой встрече играли, чтобы не проиграть», — добавил он.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре сборной России в отборочном матче к чемпионату мира по футболу против Кипра.