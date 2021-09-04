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ЦСКА не хотел продавать воспитанников в «Локомотив»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев признался, что армейский клуб не хотел продавать Константина Марадишвили в столичный «Локомотив», передает «Спорт-Экспресс».

Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Марадишвили провел за ЦСКА 49 матчей и забил два мяча. Он является воспитанником красно-синих. При этом инициатива перехода игрока в состав «Локомотива» исходила от отца Марадишвили.

«Его позицию понять тоже можно. Он делал все для того, чтобы его сын получил такой шанс.

Да, безусловно, инициатива о трансфере исходила от игрока. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же, как и с Наиром Тикнизяном», — заявил Бабаев.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов». встреча состоится 11 сентября в 14.00 по московскому времени.

ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, имев активе девять баллов. В седьмом туре РПЛ армейцы встретятся с тульским «Арсеналом».

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