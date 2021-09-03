Червиченко раскритиковал возможное введение потолка зарплат в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал возможное введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Потолок зарплат ничего не изменит, а грамотно составленный контракт, где у игрока есть какая-то фиксированная часть в районе 30-40% и все остальное по результату — да. Вот решение вопроса», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что нужно цеплять максимальную выплату за максимальный результат, тогда все будет справедливо и честно.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в РПЛ.