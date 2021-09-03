Карпин раскрыл подробности своего контракта со сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл подробности своего контракта с национальной командой, передает РИА «Новости».

Специалист отметил, что соглашение действует до 31 декабря 2021 года. Если национальная команда выходит в стыковые матчи, то соглашение пролонгируется до конца марта 2022 года.

«Если выходим в финальную стадию, чего мы все хотим, или если не выходим на чемпионат мира, то контракт действует до 31 декабря 2021 года», — добавил специалист.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Напомним, 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а Кипр уступил Мальте (0:3).

Ранее футболист сборной Кипра Григорис Кастанос поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против национальной команды России.