Карпин объяснил, почему он не стал брать Ионова и Фернандеса на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он не взял Марио Фернандеса и Алексея Ионова на игру против Кипра, передает «Матч ТВ».

«Чувствительнее всего потери Марио и Ионова. Не стал бы говорить, что это травмы, скорее, дискомфорт. После такой интенсивной игры, как с Хорватией, такое случается. Рисковать здоровьем футболистов сейчас не можем», — заявил Карпин.

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее главный тренер «Ростова», экс-наставник сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против Кипра и Мальты в отборочном турнире ЧМ-2022.