Сборная России сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

На старте отборочного этапа команда России обыграла Мальту (3:1), Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2). Сборная Хорватии уступила словенцам (0:1), а также одержала победу над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).

В следующем туре россияне на выезде сыграю со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии.

Ранее сборная России объявила состав на матч с хорватами. С капитанской повязкой на поле вышел защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа H

Россия — Хорватия — 0:0