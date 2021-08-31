Агенты Роналду предлагали футболиста «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был готов перейти из туринского «Ювентуса» в «Барселону», сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, представители футболиста предлагали каталонскому клубу услуги португальца, однако сине-гранатовые отказались от приобретения игрока.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» приобрел Роналду для того, чтобы футболист не перешел в «Манчестер Сити». По информации издания, руководство «красных дьяволов» не собиралось совершать трансфер игрока.