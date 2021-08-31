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Российская теннисистка Касаткина разгромила Пиронкову на старте US Open

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KELLY DEFINA/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на Открытом чемпионате США.

Во встрече первого круга 27-я ракетка мира одержала победу над представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

Касаткина сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Пиронковой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде россиянка встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

US Open проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет более $27 млн. Действующей победительницей турнира является японская теннисистка Наоми Осака.

Ранее четвертая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала о проблемах с американской визой у ее тренера Саши Баина перед стартом Открытого чемпионата США.

Теннис. US Open. 1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 6:2, 6:1

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