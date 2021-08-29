Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о сорвавшемся переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб из туринского «Ювентуса».

«Я бы сказал, что «расстроен» – неподходящее слово. У нас исключительный состав.

С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Так что мы не расстроены. Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ», – приводит слова специалиста BT Sport.

Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который уже выступал с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в клуб.