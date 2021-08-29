«Ювентус» в первом матче без Роналду уступил с минимальным счетом дебютанту Серии А

В матче второго тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» уступил «Эмполи», который еще в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Леонардо Манкузо. Он отличился на 21 минуте.

Эта встреча стала первой для «старой синьоры» после ухода из клуба португальского форварда Криштиану Роналду, который перебрался в английский «Манчестер Юнайтед».

В первом туре «Юве» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2). Роналду вышел на поле на последние 30 минут. Форвард смог забить мяч в компенсированное время, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Футбол. Серия А

«Ювентус» — «Эмполи» — 0:1

Гол: 0:1 — Манкузо, 21.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о переходе Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед».