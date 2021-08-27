Игрок «Локомотива» раскритиковал пресс-службу клуба за пост о Крыховяке

Футболист московского «Локомотива» Мацей Рыбус раскритиковал пресс-службу «железнодорожников» за пост в соцсетях о бывшем игроке команды Гжегоше Крыховяке, передает «Чемпионат.com».

«Мой комментарий к посту про Крыховяка? Все видели, что я написал. Мое мнение — это было некрасиво. В клубе на мой комментарий никак не отреагировали. Мы не специально играли с Гжегожем жестко, со всеми соперниками играем агрессивно. Я понимаю его уход, это футбол. Понимаю его ситуацию, желаю удачи. Сейчас увидимся в сборной», — сказал Рыбус.

Напомним, «Локомотив» переиграл «Краснодар» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры «Локомотив» опубликовал фотографии с матча, написав: «Выбирай правильные цвета». На некоторых фотографиях был изображен Крыховяк, который недавно ушел в «Краснодар» из «Локомотива». Рыбус прокомментировал снимки смайликом с перекошенным лицом и надписью «админ».

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