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Футболист «Манчестер Юнайтед» Роналду попрощался с «Ювентусом»

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Футболист Криштиану Роналду, ставший 27 августа игроком английского «Манчестер Юнайтед», попрощался в своем Instagram c туринским «Ювентусом».

«Сегодня я покидаю замечательный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из самых больших во всей Европе. Я отдавал свое сердце и душу «Ювентусу» и до последних дней жизни буду любить Турин. Фанаты «Юве» всегда уважали меня, и я старался отблагодарить за это уважение, сражаясь за них в каждой игре», — написал Роналду.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

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