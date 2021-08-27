Стали известны возможные соперники «Локомотива» и «Спартака» по группе Лиги Европы

Определились все 32 команды, которые примут участие в групповом турнире Лиги Европы.

Все участники группового турнира Лиги Европы будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Корзина 1

«Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Корзина 2

«Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3

«Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия).

Корзина 4

«Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Бреннбю» (Дания).

Жеребьевка второго по значимости клубного турнира Европы состоится в Стамбуле 27 августа в 13.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер бельгийского «Антверпена» пришел на пресс-конференцию голым.