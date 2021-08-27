Российские волейболистки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины на ЧЕ

На женском чемпионате Европы по волейболу уже пробившаяся в плей-офф сборная России обыграла в заключительном матче группового этапа команду Боснии и Герцеговины в трех сетах. Матч закончился со счетом 3-0 (25:12, 25:20, 25:19).

В составе российской команды самой результативной стала Ирина Капустина (14 очков), Арина Федоровцева записала в актив 11 очков, Анна Лазарева - 10. У сборной Боснии и Герцеговины больше всех очков набрала Даяна Бошкович (12).

Россиянки по итогам пяти матчей набрали 11 очков и заняли второе место в группе. В 1/8 финала турнира Россия встретится с командой Белоруссии.

Матч Россия – Белоруссия состоится 29 августа в 16.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Со стадии плей-офф матчи будут проходить только в Белграде и Пловдиве, финал состоится 4 сентября в столице Сербии.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 чемпионата Европы. Это произошло благодаря победе команды Бельгии в матче четвертого тура группового этапа со сборной Боснии и Герцеговины.