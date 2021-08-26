Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Группа А

«Пари Сен-Жермен»

«Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг»

«Брюгге»

Группа B

«Атлетико»

«Ливерпуль»

«Порту»

«Милан»

Группа C

«Спортинг»

«Боруссия» Дортмунд

«Аякс»

«Бешикташ»

Группа D

«Интер»

«Реал»

«Шахтер»

«Шериф»

Группа E

«Бавария»

«Барселона»

«Бенфика»

«Динамо» Киев

Группа F

«Вильярреал»

«Манчестер Юнайтед»

«Аталанта»

«Янг Бойз»

Группа G

«Лилль»

«Севилья»

«Зальцбург»

«Вольфсбург»

Группа H

«Челси»

«Ювентус»

«Зенит»

«Мальме»

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).

Ранее определились все соперники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.