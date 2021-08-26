Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Группа А
«Пари Сен-Жермен»
«Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг»
«Брюгге»
Группа B
«Атлетико»
«Ливерпуль»
«Порту»
«Милан»
Группа C
«Спортинг»
«Боруссия» Дортмунд
«Аякс»
«Бешикташ»
Группа D
«Интер»
«Реал»
«Шахтер»
«Шериф»
Группа E
«Бавария»
«Барселона»
«Бенфика»
«Динамо» Киев
Группа F
«Вильярреал»
«Манчестер Юнайтед»
«Аталанта»
«Янг Бойз»
Группа G
«Лилль»
«Севилья»
«Зальцбург»
«Вольфсбург»
Группа H
«Челси»
«Ювентус»
«Зенит»
«Мальме»
«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).
Ранее определились все соперники «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.