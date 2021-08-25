США выплатит $201 млн, которые ранее принадлежали коррумпированным экс-чиновникам

Министерство юстиции США выплатит Международной федерации футбола (ФИФА) $201 млн. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников федерации, которые в течение многих лет участвовали в коррупционных схемах в футболе, а затем были привлечены к уголовной ответственности.

Выплаты присуждены ФИФА в качестве компенсации за убытки, понесенные самой организацией, а также КОНКАКАФ (футбольной конфедерации Центральной и Северной Америки) и КОНМЕБОЛ (футбольной конфедерации Южной Америки).

Средства будут направлены в недавно созданный фонд World Football, созданный под эгидой ФИФА для финансирования связанных с футболом проектов, оказывающих положительное влияние на общество.

Ранее сообщалось, что ФИФА направила правительствам ряда стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток из Афганистана.