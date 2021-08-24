В «Ницце» обвинили футболистов и официальных лиц «Марселя» в драке с фанатами

Пресс-служба французской «Ниццы» опубликовала на своем сайте заявление заявление по поводу беспорядков на матче Лиги 1 против «Марселя», которые привели к остановке матча.

«Что касается вторжения фанатов на поле, «Ницца» подтверждает свое мнение о роли, которую сыграл марсельский клуб. Игроки «Марселя», тренеры, сотрудники, директора и сотрудники службы безопасности были катализаторами событий в течение всего матча», — говорится в заявлении.

Также в клубе отмечают, что ничто не может оправдать действия нескольких лиц, виновных в бросании бутылок на поле, но нет никаких сомнений в том, что именно позиция и действия нескольких сотрудников «Марселя» привели к тому, что ситуация вышла из-под контроля.

Напомним, что инцидент произошел во втором тайме встречи. Фанаты «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики команды соперника выбежали на поле и напали на игроков. Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток. Согласно правилам Лиги 1, за невыход на поле команде присудят техническое поражение.