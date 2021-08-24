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Дюков рассказал о влиянии агентов на российский футбол

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РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о влиянии агентов на отечественный футбол.

«Наш футбол настолько же агентский, насколько он является таковым в Европе и мире. Их влияние может быть и положительным, и негативным. Хотелось бы, чтобы они действовали больше по формату долгосрочного планирования развития игрока, а не действовали по принципу здесь и сейчас», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — сказал Дюков.

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Футбол. Чемпионат России
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