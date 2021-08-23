Российский теннисист назвал причину поражения в финале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу пятой ракетки мира. Продолжительность матча составила 1 час.

«Возможно, нужно одержать хоть одну победу, чтобы найти ключ. Это не просто сделать, когда проигрываешь матч за матчем.

Видно, что некоторые поражения были слишком легкими, матчи проходили намного проще, чем должны были проходить. На тренировках у нас всегда упорные сеты, мы играем на похожем уровне. Так что такие поражения, как сегодня, — это психология. Дело не в игре.

В этом матче ключом стало то, что я в самом начале не удержал свою подачу. Зверев так хорошо подает, что это очень серьезно — ты знаешь, что отыграться будет сложно. Даже если он допустит пару ошибок, у него будет преимущество.

Мне самому играть в два раза легче, когда я делаю брейк в первом гейме», — цитирует 23-летнего россиянина пресс-служба ATP.

На турнире в Цинциннати приняли участие 56 теннисистов. Общий призовой фонд соревнований составил более $3 млн.

Теннис. Цинциннати. Финал

Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:3.

Ранее сообщалось, что глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Андрея Рублева от представителя Германии Александра Зверева в финале турнира в американском Цинциннати.