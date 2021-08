Макгрегор назвал бойца, которого боится Хабиб

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что бывший обладатель пояса промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов избегал под разными предлогами боя с американцем Дональдом Серроне.

«Ты наложил в штаны перед Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой, Господь, его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне», — написал Макрегор в Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб назвал бойца, уровень которого считает выше своего.

This guy is still talking? Another press conference? You shit your pants of cerrone your whole career. You pulled 3 times from him. Your father, god rest his soul, could not believe his eyes the way I beat Cerrone. You disrespect cerrone and now aldo too? You ran away. Shut up. https://t.co/4E9WYC3OZy