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Макгрегор назвал бойца, которого боится Хабиб

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@TheNotoriousMMA/twitter.com

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что бывший обладатель пояса промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов избегал под разными предлогами боя с американцем Дональдом Серроне.

«Ты наложил в штаны перед Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой, Господь, его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне», — написал Макрегор в Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб назвал бойца, уровень которого считает выше своего.

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