Роднина о транс-персонах в фигурном катании: нужно посмотреть, что это такое

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет допускать к участию в соревнованиях по фигурному катанию спортсменов, сменивших пол.

«Нужно посмотреть, что это такое. Лучше один раз увидеть, чем сто раз обсуждать. И еще есть много ограничений и требований к трансгендерам.

Думаю, на это решение повлияла Олимпиада в Токио», — приводит слова депутата «СЭ».

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для транс-персон в фигурном катании.

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.