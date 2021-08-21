Итальянский лыжник сбил двух россиян на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об инциденте, произошедшем во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

«Случился жуткий завал. Наши ребята очень сильно ободрали кожу: у Спицова потертости на спине, ягодицах и в области коленного сустава. Червоткин достаточно сильно приземлился на ягодицы, но пока не образовалась так называемая корка. Но мы знаем, что такие травмы — при образовании корки — не позволят тренироваться в полную силу.

Действия итальянского лыжника не поддаются никакой логике. Участники гонки ехали друг за другом: Спицов даже придерживал палку впереди идущего лыжника… Беччис почему-то решил врезаться как раз в них, заодно зацепил Червоткина. Это произошло на скорости примерно 60 км/ч.

После гонки итальянец сказал, будто подумал, что поместится — не поместился», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

В программе этапа коньковый спринт, масс-старт свободным стилем на 26 км, а также гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км.

20 августа спринтерскую гонку в Отепя выиграла Наталья Непряева. Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.

Ранее сообщалось, что 16-летняя российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам.