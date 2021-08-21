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Российский боец сломал руку во время главного боя Bellator 265

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Instagram-аккаунт Сергея Харитонова

Российский боец ММА Сергей Харитонов в главном бою Bellator 265 проиграл французу Чейку Конго. Бой завершился за несколько секунд до окончания второй пятиминутки, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Стало известно, что во время боя Харитонов сломал руку. Об этом сообщил сам боец, сделав репост истории Instagram менеджера Юрия Фофанова.

«К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!» — написано в истории Instagram.

Их бой возглавил турнир Bellator 265, который прошел в ночь на 21 августа по московскому времени в американском городе Су-Фолс. Бой завершился за несколько секунд до окончания второго пятиминутного раунда, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

Ранее Сергей Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру.

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