Российский вратарь, победивший рак, назвал клуб, который помог ему остаться в хоккее

Победивший рак голкипер Алексей Мурыгин рассказал о подписании контракта с нижегородским «Торпедо».

Голкипер заявил, что проходил просмотр в «Торпедо» около месяца. По его словам, пробный контракт — оптимальное решение в его случае, так как нужно было понять, стоит ли возвращаться в хоккей. Мурыгин отметил, что испытал ностальгию во время первого за долгое время пребывания в раздевалке. Вратарь назвал хоккей отдельной жизнью. Он заметил, что ему было тяжело, так как забыл многие движения, нужные вратарю.

«Но в эмоциональном плане я оказался на пике! Одним словом — дорвался. Мне все интересно: новая команда, новый город. Начинаю все сначала. Были ли, кроме «Торпедо», другие клубы, готовые протянуть руку помощи? В прошлом сезоне были разговоры, связанные с ВХЛ. Однако до конкретного предложения дело не дошло.

«Торпедо» — единственный клуб, который решительно протянул руку помощи, чтобы я не закончил с хоккеем. Время шло, если бы я сейчас не подписал контракт, пришлось бы завершить профессиональную карьеру. Спасибо руководству и тренерам нижегородского клуба. Изо всех сил постараюсь их не разочаровать» — приводит слова Мурыгина официальный сайт КХЛ.

Мурыгин отметил, что пришел в клуб в роли некого наставника. Сначала он будет третьим вратарем, а в дальнейшем может быть заигран на льду во время матчей.

В КХЛ Мурыгин выступал за «Амур», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».

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