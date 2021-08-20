Экс-гимнастка рассказала, как Винер-Усманова выгнала Кабаеву с первой тренировки

Бывшая советская гимнастка Венера Зарипова рассказала, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова выгнала будущую олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с первой тренировки.

«Приехали в зал. Алина была такая пампушка, полненькая. Ирина Александровна показывает на Алину: «Это кто такая?» «Я привела», — отвечаю. «А ты кто такая, вон отсюда», — завелась Винер, ну все как обычно. Алина перепугалась, забилась в угол, плачет. Я ее вывела из зала, успокоила, говорю: «Сиди здесь, все будет нормально». Прошло пару часов, снова завожу Алину в зал: «Давай, показывай, что умеешь». Винер посмотрела и чуть подобрела. «Твоя протеже?» — спросила. Отвечаю: «Дочка Марата Кабаева, футболиста «Пахтакора». Пропущу ответную реплику Винер», — сказала Зарипова в интервью израильскому «9 каналу».

По словам Зариповой, после этого тренер предложила отдать девочку в «Трудовые резервы».

Кабаева завоевала золото на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Также она стала бронзовым призером Игр-2000 в Сиднее. Бывшая гимнастка является двукратной абсолютной чемпионкой мира (1999 и 2003) и пятикратной абсолютной чемпионкой Европы (1998—2000, 2002, 2004).

Кабаева завершила спортивную карьеру в 2007 году. В настоящее время она является председателем совета директоров Национальной медиа группы.

Ранее Винер-Усманова назвала своей мечтой возвращение Кабаевой в гимнастику.