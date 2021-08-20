Президент «Фиорентины»: «Ювентус» украл нашего игрока. «Барселона» тоже погрязла в этих делах

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо прокомментировал переход бывшего нападающего клуба Федерико Кьезы в туринский «Ювентус».

«Как «Ювентус» подписал Кьезу? Они украли его, потому что предложили ему намного больше денег. Существует большая разница между нами и «Ювентусом». Чем выше ваши доходы, тем больше вы можете потратить. Они ежегодно являются фаворитами в борьбе за чемпионство, потому что их зарплатный бюджет составляет 300 млн евро, а наш — 70 млн. Деньги имеют значение.

Есть такие клубы, как «Ювентус», «Интер» и «Барселона», которые погрязли в подобных делах», — сказал Комиссо в эфире Radio Bruno.

Кьеза перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в сезоне 2020/21 на правах аренды. В составе туринского клуба 23-леьний полузащитник принял участие в 30 матчах, в которых забил восемь голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте список претендентов на приз лучшему игроку сезона-2020/21.