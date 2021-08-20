Хоккеист «Сент-Луиса» Бучневич рассказал, из-за чего игроки НХЛ могут не поехать на ОИ-22

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал вероятность того, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги примут участие в зимней Олимпиаде — 2022.

«Я уверен, что Олимпиада в Пекине будет с нами. Когда лига подписывала коллективный договор с игроками, то в одном из пунктов было оговорено, что на следующие две Олимпиады мы поедем. Сомневаюсь, что произойдут какие-то негативные изменения. Это МОК должен сумасшедшую фигню сделать, чтобы хоккеисты из НХЛ не попали на Игры», — цитирует Бучневича «РИА Новости».

Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля. В предыдущих зимних Играх хоккеисты из НХЛ участия не принимали.

В 2016 году «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал Бучневича на Драфте НХЛ — 2013 в третьем раунде под общим 75-м номером. Серебряный (2014) и бронзовый (2014) призёр молодежных чемпионатов мира. Выступал за сборную России на чемпионате мира 2018.

Ранее голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал об участии в благотворительном матче, организованном Артемием Панариным.