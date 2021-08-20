Бывший гендиректор «Спартака» Газизов: не хочется вспоминать период работы в Москве

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов, который сейчас работает в «Уфе», поделился ожиданиями от очного поединка команд. Его слова передает «Матч ТВ».

«Спартак» для нас раздражитель, остальное не имеет значения. Не думаю, к примеру, что я раздражитель для кого-то в «Спартаке». Не хочется вспоминать короткий период работы в Москве, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом», — сказал Газизов.

Встреча пройдет 26 сентября в Москве.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в башкирскую команду.

Ранее Газизов высказался о конфликте Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, и бывшего спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.