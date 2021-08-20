Новичок «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче сине-бело-голубых в Лиге чемпионов

Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, передает сайт команды.

«Совершенно неважно, кто будет соперником — есть задача, есть большое желание и стремление пройти групповой этап и выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, мы должны выполнить поставленную задачу», — сказал Клаудиньо.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака стали чемпионами России и получили право сыграть в групповом этапе главного европейского клубного турнира. Второе место занял московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

В составе бразильского «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо провел 117 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 22 голевых передачи.

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форму нападающего «Зенита» Артема Дюбы, который не попал в заявку сборной России на отборочные матчи на ЧМ-22.