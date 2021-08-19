Олимпийский чемпион раскритиковал сборную России по футболу

Российский пловец Евгений Рылов раскритиковал сборную России по футболу после провала на чемпионате Европы — 2020.

«Бесила ли меня игра наших на чемпионате Европы? Я особо не смотрел. Смотреть, наверное, и не стоит. Игры как таковой никогда не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Комментировать это не имеет смысла — результаты сами все показали», — сказал пловец на YouTube-канале «Super».

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе после победы над финнами (1:0) и двух крупных поражений от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее Евгений Рылов рассказал, что в детстве упал с трехметровой горки на спину и перенес компрессионный перелом позвоночника.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.