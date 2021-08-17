Ян Непомнящий о бое Шлеменко с Моргенштерном: главное — без членовредительства

Российский гроссмейстер, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий высказался о возможном бое между бывшим чемпионом организации Bellator Александром Шлеменко и рэпером Моргенштерном. Непомнящий признался, что не испытывает интерес к этому мероприятию и его не беспокоит, состоится оно или нет.

«Не знаю, мне бы это было неинтересно. Главное, чтобы обошлись без членовредительства», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Между рэпером и бойцом смешанного стиля давно возник заочный конфликт, связанный с частой критикой в адрес Моргенштерна со стороны Шлеменко, резко высказывающегося о содержании песен исполнителя и о его публичном имидже. В какой-то момент Моргенштерн заявил, что готов выйти на бой против Александра за $20 млн, однако официального продолжения эта история до сих пор не получила.

Вместе с тем, рэпер сделал шаг на пути к проведению поединка — со Шлеменко или с кем-либо еще, — подписав контракт с промоушеном Hardcore FC. По мнению Яна Непомнящего, этот контракт является всего лишь пиар-ходом со стороны Моргенштерна.

Ранее Непомнящий назвал 110-процентным пиаром контракт Моргенштерна с ММА-промоушеном.