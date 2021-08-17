Карпин озвучил желаемое количество очков в сентябрьских матчах сборной России

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, если сборная одержит три победы и наберет десять очков, то этот результат можно будет считать отличным.

«Если шесть наберем? Ну, окей. Что делать, застрелиться? Все матчи определяющие», — заявил Карпин.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.