Черданцев объяснил решение Карпина не включать Дзюбу в состав сборной

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему невызова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин этим решением дал понять, что не будет ориентироваться на былые заслуги игроков.

«Если отвлечться от нюансов тренерской философии — Дзюба сейчас объективно в не самом оптимальном состоянии. Чемпионат Европы он провел неудачно и сел на лавку в «Зените».

А брать его в качестве балласта или игрока на подмену — потенциально внести нездоровую атмосферу в коллектив», — написал Черданцев в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.