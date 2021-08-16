Министр спорта Украины признался в общении с российскими атлетами

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что общается со спортсменами из России, с которыми выступал в сборной СССР по фехтованию. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Глава украинского спорта сделал такое заявление на фоне скандала, произошедшего на Играх в Токио из-за совместного фото российской легкоатлетки Марии Ласицкене и ее украинской соперницы Ярославы Магучих.

Напомним, спортсменки сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

Гутцайт — олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Участник трех Олимпийских игр (1992, 1996, 2000). После завершения выступлений он сосредоточился на тренерской деятельности.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих.