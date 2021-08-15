Овечкин заявил, что ему обидно за серебро гимнастки Авериной на Олимпиаде в Токио

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выступлении сборной России на Олимпийских играх в Токио.

«Смотрел ли Олимпиаду в Токио? Только некоторые моменты, потому что у меня были тренировки. А так наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то, что были дисквалификации. Понятное дело, если бы на Олимпиаду поехал полный состав, было бы больше медалей. Но что есть, то есть.

Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о ситуации вокруг Дины Авериной.

Израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.