Червиченко считает, что у «Спартака» не так много поводов для оптимизма

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился. Они обыграли самую слабую команду лиги на сегодняшний день. «Урал» совершенно разобранный. На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, что затянулся процесс оптимизации состава», — сказал Червиченко.

«Спартак» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Зобнин. Он отличился на 27 минуте матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о победе красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).