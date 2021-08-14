Хабиб назвал бойца, уровень которого считает выше своего

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает уровень американского бойца Генри Сехудо выше своего. Об этом россиянин написал на странице Сехудо в Instagram.

«Если честно, я бы сказал, что твой уровень немного выше моего. И знаешь почему? Все дело в золотой медали Олимпийских игр. Это совершенно другой уровень. Такой успех — мечта любого спортсмена», — написал Хабиб.

В вольной борьбе Сехудо стал чемпионом Олимпийских игр, призером розыгрыша Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр. Также Генри — бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе.

Напомним, Нурмагомедов в октябре 2020 года победил американца Джастина Гэтжи, в третий раз защитил титул чемпиона UFC и объявил о завершении бойцовской карьеры, за время которой одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Легион Динамо» из Махачкалы намекнул на подписание контракта с Хабибом Нурмагомедовым.