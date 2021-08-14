Российский олимпийский чемпион Игр-2020 рассказал, когда хотел бросить плавание

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов рассказал, что в детстве упал с трехметровой горки на спину и перенес компрессионный перелом позвоночника.

Было огромное желание бросить, потому что прогресса не было вообще никакого. Я думал, что все на этом», — приводит слова пловца «360».

По словам пловца, он три года не мог проплыть на первый взрослый разряд.

«Я продолжал развиваться, попал в юниорскую, стало намного легче, когда у меня появилась первая зарплата, начала появляться возможность спокойно жить», — рассказал он.

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев выразил мнение, что возможное проведение в стране Олимпийских игр — 2036 является не только дополнительными тратами.