В США два школьных тренера обвиняются в убийстве 16-летней девочки

В США два школьных тренера обвиняются в непредумышленном убийстве в связи с гибелью 16-летней девочки во время тренировки, информирует NBC News.

Дуайту Бруму Палмеру и Ларозе Марии Уокер-Асекере предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, жестоком обращении с детьми и безответственном поведении. Присяжные округа Клейтон признали тренеров ответственными за смерть 16-летней Имани Белл в августе 2019 года.

Во время тренировки девочка упала в обморок. Судмедэксперт заключил, что у нее случился сердечный приступ из-за сильной жары, которая также привела к гипертермии и рабдомиолизу. После обморока девочка была доставлена в больницу, но в тот же вечер скончалась.

В иске также утверждается, что Белл была настолько истощена, что ей пришлось «держаться за перила, чтобы оставаться в вертикальном положении». Несмотря на жалобу девочки, тренеры сказали ей продолжить тренировку. «Когда Имани поднялась на верхние ступени стадиона, она внезапно упала и потеряла сознание из-за сильной жары и влажности», – сообщается в иске.

Ранее сообщалось, что в США во время тренировочного занятия скончался 16-летний игрок в американский футбол Дрейк Гайгер, передает Omaha World-Herald.

Спортсмен потерял сознание на занятии из-за жары. Когда на место инцидента прибыла бригада скорой помощи, мальчик еще дышал. Он умер позднее в тот же день в медицинском центре университета Небраски.