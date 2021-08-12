Третий год подряд в Суперкубке УЕФА побеждает немецкий тренер

11 августа в матче за Суперкубок УЕФА лондонский «Челси» встречался с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и завершилась победой синих (1:1, 6:5 — по пенальти).

Лондонский клуб к победе привел 47-летний специалист из Германии Томас Тухель. Он стал третьим подряд немецким главным тренером, которому удалось завоевать этот трофей. Ранее в 2019 году Суперкубок УЕФА выиграл Юрген Клопп с «Ливерпулем», обыгравший «Челси» (2:0), а в 2020 году – Ханс-Дитер Флик, взявший трофей с «Баварией» в игре с «Севильей» (2:1).

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча. Интересно, что обслуживала встречу российская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Футбол. Суперкубок УЕФА

«Челси» (Англия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:1 (6:5 пен)

Гол: 1:0 — Зиеш, 27; 1:1 — Морено, 73.

Ранее сообщалось, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага вышел на поле в матче за Суперкубок УЕФА с «Вильярреалом» за минуту до серии 11-метровых ударов.