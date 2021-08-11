Деменко допустил, что «Спартак» скоро будет искать нового тренера

Московский «Спартак» в случае дальнейших неудачных выступлений в чемпионате России и в еврокубках может вновь остаться без тренера. Такое мнение выразил бывший игрок команды Максим Деменко, призвав при этом руководство клуба не торопиться с увольнением нынешнего наставника красно-белых Руя Витории.

«Все сложилось в один момент. Думаю, что если бы «Спартак» удачно играл в чемпионате и прошел бы в Лиге чемпионов, все скандалы бы забылись. Но в связи с тем, что это все вылезло наружу, и при этом нет результатов, проблемы получаются вдвойне. Предсезонные игры — это здорово, команда получает уверенность, игровую практику, были крупные победы. Но потом мы смотрим, что происходит в чемпионате России — «Спартак» еле обыграл те же «Крылья Советов». Это команда ниже классом, при всем к ней уважении, но москвичи выиграли еле-еле, и то забили с пенальти. Руй Витория, думаю, понимает, что есть проблемы. Когда команда набирает три очка в трех играх, потом готовится к Лиге чемпионов и проигрывает 0:2, психологический фактор влияет, однозначно.

Руководству не надо ничего сейчас придумывать, нужно смотреть дальше — все-таки идет чемпионат России, потом команда будет играть в Лиге Европы. А по ходу уже принимать решения. Потому что если так дальше пойдет, думаю, «Спартак» опять будет искать нового тренера», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Под руководством Руя Витории «Спартак» одержал уверенную победу в товарищеском предсезонном турнире, но в официальных играх выиграл лишь один матч из пяти. Проиграв обе встречи португальской «Бенфике», москвичи вылетели из Лиги чемпионов и теперь продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Ранее Деменко заявил, что уход спортивного директора Дмитрия Попова и его высказывания не красят «Спартак» и его руководство.