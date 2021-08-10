Аудитория Первого канала выросла в два раза во время финала по художественной гимнастике

Аудитория Первого канала в московском часовом поясе выросла в два раза во время финала соревнований в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника в компании MediaHills, количество смотрящих трансляцию увеличилось на 107% по сравнению со средними показателями за последний месяц в это же время.

Напомним, что Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде.