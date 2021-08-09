Украинский депутат, взявший золото на ОИ, заступился за Магучих после фото с россиянкой

Депутат Верховной рады Жан Беленюк, выигравший золото Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе, поддержал легкоатлетку Ярославу Магучих, подвергшуюся травле на родине после совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене.

«Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я однозначно против этого.

Представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов.

Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории», — цитирует олимпийского чемпиона сайт телеканала «Наш».

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов высказался в защиту Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх — 2020 в Токио.