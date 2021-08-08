Победившая на Играх гимнастка Ашрам отреагировала на жалобы России по судейству

Чемпионка Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье Линой Ашрам высказалась о работе арбитров в финальный день состязаний. Ее слова передает Sport5.



«Жалобы России на несправедливое судейство? Я не смотрю на результаты остальных. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась победы, и нет никого счастливее меня.

Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой. Нужно время, чтобы это осознать. Это нечто необычное», — сказала израильтянка.

Напомним, что Дина Аверина набрала в сумме четырех видов 107,650 балла. Линой Ашрам получила 107,800 балла, выронив в последнем выступлении ленту.

Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100), уступив менее балла белорусской гимнастке Алине Горносько.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина раздумывает над завершением карьеры.