«Зенит» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч третьего тура чемпионата России.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Спайич, Ионов, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вильена, Кабелла, Кордоба.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск.

В первых двух матча сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и проиграл «Химкам» (0:1).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд, обыграв во втором туре РПЛ «Ростов» со счетом 4:2. Сайт «История Зенита» сообщает, что Семак одержал 80-ю победу с клубом с Невы. Для этого ему понадобился 131 матч. В последний раз такого результата добивался итальянский специалист Лучано Спалетти, который приводил «Зенит» к победам в 80 матчах, для чего ему понадобилось 135 попыток. Также таких достижений добивались Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249).