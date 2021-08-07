Поздняков назвал провалом выступление сборной по гребле на байдарках и каноэ на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление сборной по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Токио, передает РИА «Новости».

«Безусловный провал в гребле на байдарках и каноэ. Федерация одна из самых многочисленных в команде. Количество не перешло в качество. Надеюсь, федерация предпримет все, чтобы исправить ситуацию в три ближайших года», — сказал Поздняков.

Напомним, впервые в истории россияне не завоевали ни одной медали.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские ватерполистки уступили Венгрии в матче за бронзу Олимпиады.