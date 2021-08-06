Российский призер Игр-2020 рассказал о поддержке из Луганска и Донецка

Бронзовый призер Олимпийских игр Токио в прыжках в воду Александр Бондарь рассказал о поддержке из Луганска и Донецка. Бондарь ранее на международной арене представлял Украину, но с октября 2015 года является членом сборной России.

«Праздновали ли после бронзы? Так нечем праздновать. По реакции… новости я не читаю, телевизор не смотрю, разве что в Instagram заглядываю. Там действительно писали мне, в том числе из Луганска и Донецка. Приятно, что меня помнят, пишут, поздравляют. Я на самом деле рад, что не забывают. Потому что я всегда помню, где родился, вырос и жил», — приводит слова Бондаря «Р-Спорт».

Напомним, в соревнованиях по прыжкам в воду среди мужчин (синхронная вышка 10 м) Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль с результатом — 89,64.

Золото у спортсменов из Великобритании (101,01). Серебряные медали достались представителям Китая Юаню Цао и Айсэню Чэню, которые уступили британцам меньше одного балла.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее депутат Государственной думы России, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в комментарии «Газете.Ru» поделился своим мнением об участии транс-персон в спортивных соревнованиях на высшем уровне.