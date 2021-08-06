Волейболистка Гончарова — о допинге бразильянки: готовы вернуться и переиграть 1/4 финала

Волейболистка сборной России Наталия Гончарова прокомментировала отстранение бразильянки Тандары Алвес Кайшеты после положительного допинг-теста. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле. Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», – приводит слова Гончаровой «Р-Спорт».

Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова высказалась о том, что у игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты был обнаружен допинг.